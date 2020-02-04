'ECB enflasyon hedefini basitleştirmeli'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, ECB'nin politikasını geniş kapsamlı olarak gözden geçirirken enflasyon hedefini de basitleştirmesi, sadeleştirmesi ancak bunu yaparken hedefte "keskin" bir artıştan kaçınması gerektiğini söyledi.

Weidmann yaptığı açıklamada, enflasyon hedefinin çok kolay şekilde anlaşılabilir formüle edilmesi gerektiğini belirtirken, cari tanım ile karşılaşıldığında keskin bir artıştan kaçınılmasını istedi.

"Para politikası hedefimizi daha anlaşılabilir, ileriye dönük ve gerçekçi olarak formüle etmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuşan Weidmann. ECB'nin esnekliği sürdürmek için orta vadede enflasyonu kontrol etmeyi amaçlamayı sürdürmesi gerektiğini de vurguladı.