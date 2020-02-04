BİST120.7151,23EURO6,60-0,24USD5,97-0,22ALTIN300,79-0,87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 'ECB enflasyon hedefini basitleştirmeli'
    ABONE OL
    04.02.2020 - 07:27 |

    'ECB enflasyon hedefini basitleştirmeli'

    Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, "Avrupa Merkez Bankası büyük artıştan kaçınarak enflasyon hedefini basitleştirmeli." dedi.

    'ECB enflasyon hedefini basitleştirmeli'

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, ECB'nin politikasını geniş kapsamlı olarak gözden geçirirken enflasyon hedefini de basitleştirmesi, sadeleştirmesi ancak bunu yaparken hedefte "keskin" bir artıştan kaçınması gerektiğini söyledi.

    Weidmann yaptığı açıklamada, enflasyon hedefinin çok kolay şekilde anlaşılabilir formüle edilmesi gerektiğini belirtirken, cari tanım ile karşılaşıldığında keskin bir artıştan kaçınılmasını istedi.

    "Para politikası hedefimizi daha anlaşılabilir, ileriye dönük ve gerçekçi olarak formüle etmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuşan Weidmann. ECB'nin esnekliği sürdürmek için orta vadede enflasyonu kontrol etmeyi amaçlamayı sürdürmesi gerektiğini de vurguladı.

      HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor 2020 ünlüler takımı Sercan Yıldırım kaç yaşında?

      Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor 2020 ünlüler takımı Sercan Yıldırım kaç yaşında?

      Kına gecesinde dikkat çeken detay

      Kına gecesinde dikkat çeken detay

      Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

      Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

      İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

      İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

      Sıradaki Haber