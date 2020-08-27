BİST1.1080.82EURO8.69-0.26USD7.34-0.28ALTIN457.91-1.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ECB: Negatif faizler başarılı oldu
    ABONE OL
    27.08.2020 - 12:16 | | AA

    ECB: Negatif faizler başarılı oldu

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, zamanla yan etkilerinin ortaya çıkma olasılığı olsa da, negatif faiz uygulamasının bugüne kadar başarılı olduğunu söyledi.

    ECB: Negatif faizler başarılı oldu

    Avrupa Ekonomi Biriliği Kongresi'nde konuşan Schnabel, Covid-19 pandemisiyle mücadele için hükümetlere de, gelecekte pozitif faize geçişin yolunu açacak güçlü bir politika tepkisi verilmesi çağrısı da yaptı.

    Schnable ayrıca, ECB'nin etkili bir alt sınıra ulaşmadığını gösteren, faizde geriye dönüş oranının kesin düzeyine ilişkin belirgin bir belirsizlik bulunduğunu da ekledi.

    ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir de, euro bölgesi ekonomisinin, ECB'nin Haziran'da açıkladığı beklentilerine uygun şekilde büyüdüğünü, bu nedenle politika yapıcıların yeni verileri bekleyecek zamanı bulunduğunu söyledi.

    Küçük çocuğa köpek saldırısı kameradaEyüpsultan Göktürk’te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, korkudan annesine sarılan çocuğun yaralandığı öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kız çocuğu aracın altında kaldı! Baba isyan etti

    Kız çocuğu aracın altında kaldı! Baba isyan etti

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    Datça'da koronavirüs tedbirleri denetim ekipleri kuruldu

    Datça'da koronavirüs tedbirleri denetim ekipleri kuruldu

    Sıradaki Haber