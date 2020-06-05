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    HaberlerEkonomi Haberleri ECB, Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar euroluk repo hattı açtı
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    05.06.2020 - 16:33 |

    ECB, Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar euroluk repo hattı açtı

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), Romanya Merkez Bankası (BNRO) için 4,5 milyar euroluk repo imkanı açtığını açıkladı.

    ECB, Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar euroluk repo hattı açtı

    ECB’den yapılan açıklamada, iki bankanın Kovid-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik yeni bir repo hattı açılması için anlaştığı belirtildi.

    Açıklamada, repo hattının 31 Aralık 2020’ye veya gerektiği sürece yerinde kalacağı belirtilerek, hattın amacının da Romanya Merkez Bankası’nın ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.

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