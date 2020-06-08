BİST109.643-0.34EURO7.670.62USD6.790.41ALTIN370.210.93
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ECB'nin tedbirleri geçici ve orantılı
    ABONE OL
    08.06.2020 - 18:00 |

    ECB'nin tedbirleri geçici ve orantılı

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyguladıkları tedbirlerin geçici, amaca yönelik ve orantılı olduğunu söyledi.

    ECB'nin tedbirleri geçici ve orantılı

    Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda konuştu.

    Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyeti "benzersiz biçimde" daralttığını belirten Lagarde, ikinci çeyrekte yüzde 13 küçülme beklediklerini ifade etti.

    GSYH ve enflasyon beklentileri

    Christine Lagarde, Avro Bölgesi GSYH'sinin 2020'de yüzde 8,7 azalmasını, 2021'de yüzde 5,2 ve 2022'de de yüzde 3,3 büyümesini öngördüklerini söyledi.

    Avrupa'da ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın enflasyonu da etkilediğini anlatan Lagarde, 2020'de yüzde 0,3, 2021'de yüzde 0,8 ve 2022'de yüzde 1,3 enflasyon beklediklerini bildirdi.

    Lagarde, ECB'nin geçen hafta aldığı kararla Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 600 milyar avro artırarak toplam büyüklüğünü 1,35 trilyon avroya yükselttiğini anımsattı.

    ECB'nin kredi operasyonlarıyla uygun koşullu likidite sağladığına işaret eden Lagarde, "Aldığımız bütün önlemler, ekonomideki likidite ve fonlama koşullarını destekleyecek ve hanehalkları ile firmalara kredi akışını sürdürmeye yardımcı olacak." dedi. Lagarde, ECB'nin krizle ilgili tedbirlerinin geçici, amaca yönelik ve orantılı olduğunu söyledi.

    Yılanlar havaların ısınmasıyla ortaya çıkmaya başladıEskişehir'de havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanların sayısının artması, vatandaşları tedirgin ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Köpek yüzünden çıkan tartışmada kan aktı!

    Köpek yüzünden çıkan tartışmada kan aktı!

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Tanınmamak için başını bile kaldıramadı

    Tanınmamak için başını bile kaldıramadı

    Sıradaki Haber