EkmekÃ§i AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tÃ¼m dÃ¼nyada yoÄŸun taleple geride bÄ±rakÄ±lan Efsane Cuma indirimlerine iliÅŸkin bilgi verdi. Bu sene gelen yoÄŸun talebe iÅŸaret eden EkmekÃ§i, kampanya dÃ¶neminin hedefi tutturarak 30 milyar TL'ye ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

EkmekÃ§i, tÃ¼keticilerin pandeminin birinci dalgasÄ±yla e-ticaretin yararlarÄ±nÄ± deneyimlediklerini anÄ±msatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Bu sene kampanya dÃ¶neminde online alÄ±ÅŸveriÅŸe talep geÃ§en seneye gÃ¶re yÃ¼zde 110'un Ã¼zerindeydi. TÃ¼m aya yayÄ±lan kampanya sebebiyle teknik aksamalar ve kargo aksaklÄ±klarÄ± en alt seviyede yaÅŸandÄ±. TÃ¼keticilerin sepet ortalamasÄ± bu sene 350 TL olarak gerÃ§ekleÅŸti."

"Yeni pandemi tedbirleri ile birlikte online alÄ±ÅŸveriÅŸ, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llara oranla yÃ¼zde 25 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi"

Pandeminin bu sene online alÄ±ÅŸveriÅŸe etkileri hakkÄ±nda da deÄŸerlendirmede bulunan EkmekÃ§i, ÅŸu bilgileri verdi: "Bu yÄ±l tÃ¼m yÄ±llardan farklÄ± olarak indirimler tek gÃ¼ne sÄ±ÄŸdÄ±rmadan tÃ¼m haftaya ve aya yayÄ±ldÄ±. Ã–zellikle lojistik altyapÄ±larÄ± Ã¼zerindeki yÃ¼kÃ¼ azaltmak, tÃ¼ketici ÅŸikayetlerine, gecikmelere sebep olmamak iÃ§in tÃ¼m kasÄ±m ayÄ±na yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir e-ticaret kampanya serisi gerÃ§ekleÅŸti.

AyrÄ±ca firmalar pandemi sÃ¼reciyle lojistik altyapÄ±larÄ±na yaptÄ±klarÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ yatÄ±rÄ±mlarla da bu dÃ¶neme daha hazÄ±rlÄ±klÄ± girdiler. AlÄ±ÅŸveriÅŸ davranÄ±ÅŸlarÄ±, yeni pandemi tedbirleri ile birlikte deÄŸiÅŸerek online alÄ±ÅŸveriÅŸte geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llara oranla yÃ¼zde 25 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Ä°kinci dalgaya denk gelen yÄ±lÄ±n son iki ayÄ±nda ise online alÄ±ÅŸveriÅŸe gÃ¶sterilen bu yoÄŸun talep ile kasÄ±m ve aralÄ±k aylarÄ±nda 50 milyar TL gelir elde edilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz."

"Elektronik ve moda kategorisi, liderliÄŸi bÄ±rakmadÄ±"

En fazla talep gÃ¶ren Ã¼rÃ¼n ve kategori hakkÄ±nda bilgi veren EkmekÃ§i geleneksel olarak bu sene de elektronik ve moda kategorisinin liderliÄŸi bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

EkmekÃ§i, en Ã§ok artÄ±ÅŸ gÃ¶steren kategorinin geÃ§en seneye gÃ¶re 5 kat artÄ±ÅŸla sÃ¼permarket kategorisi olduÄŸunu bildirerek, bu sene Ã¶zellikle okullarÄ±nda kapanmasÄ± ve evden Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n da getirdiÄŸi etki ile okul malzemeleri, ofis ve Ã§alÄ±ÅŸma malzemelerine geÃ§en seneye gÃ¶re 2 kat talep artÄ±ÅŸÄ± gÃ¶zlemlediklerini sÃ¶yledi.

"Yoga ve pilates mat'Ä± gibi Ã¼rÃ¼nlerde geÃ§en seneye gÃ¶re yÃ¼zde 150 talep artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸandÄ±"

ETÄ°D BaÅŸkanÄ± EkmekÃ§i, pandeminin etkisi ile evde spor yapmanÄ±n da unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Efsane Cuma indirimleri Ã§erÃ§evesinde spor ekipmanlarÄ±, yoga ve pilates mat'Ä± gibi Ã¼rÃ¼nlerde geÃ§en seneye gÃ¶re yÃ¼zde 150 talep artÄ±ÅŸÄ± gÃ¶zlemlediklerini belirten EkmekÃ§i, "En fazla alÄ±ÅŸveriÅŸ yapanlarda ev hanÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ± Ã§ektiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. Pandemi sebebiyle evde daha fazla zaman geÃ§irmemiz sebebiyle, ev ihtiyaÃ§larÄ±na olan talep zirve yaptÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

En Ã§ok alÄ±ÅŸveriÅŸin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi saat aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 21.00-22.00 arasÄ± olduÄŸunu dile getiren EkmekÃ§i, bu yÄ±l yapÄ±lan indirimlerin iÃ§eriÄŸine iliÅŸkin ÅŸu bilgileri verdi:

"Bu yÄ±l indirimler geÃ§en senelere benzer ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±. Ä°ndirim yapÄ±lan Ã¼rÃ¼n sayÄ±sÄ±nda ve kampanya sayÄ±sÄ±nda geÃ§en senenin 2 katÄ± oranÄ±nda Ã§eÅŸit sunuldu. Ã–zel kampanyalar ile binek araÃ§lar, motosikletler gibi Ã¶zel Ã¼rÃ¼nlerde de kampanyalar yapÄ±ldÄ±.

Ã–zellikle yanÄ±ltÄ±cÄ± reklamlar ve gerÃ§ek olmayan indirimlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã§ok sÄ±kÄ± Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±. FiyatlarÄ±n kampanya dÃ¶nemi Ã¶ncesi yÃ¼kseltilip, daha sonra kampanyada sanki olandan daha fazla oranda indirim varmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶sterim yapÄ±lmamasÄ± iÃ§in otomatik sistemler kuruldu, ÅŸikayet mekanizmalarÄ± aktive edildi. GÃ¼ven damgasÄ±nÄ±n da geniÅŸ kapsamlÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu yÄ±l, tÃ¼keticilerin online alÄ±ÅŸveriÅŸe olan gÃ¼veni arttÄ±."

"Online'dan alÄ±ÅŸveriÅŸ tamamen tabana yayÄ±ldÄ± ve gÃ¼ndelik hayatÄ±mÄ±zÄ±n bir parÃ§asÄ± oldu"

Emre EkmekÃ§i, Kovid-19 tedbirleri kapsamÄ±nda yeni alÄ±nan Ã¶nlem ve hayata geÃ§irilen kÄ±sÄ±tlamalarla birlikte, online alÄ±ÅŸveriÅŸe yÃ¶nelen tÃ¼keticilerin tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± sÃ¶z konusu platformdan karÅŸÄ±layabildiÄŸini tecrÃ¼be ettiÄŸini anlattÄ±.

"ArtÄ±k online'dan alÄ±ÅŸveriÅŸ tamamen tabana yayÄ±ldÄ± ve gÃ¼ndelik hayatÄ±mÄ±zÄ±n bir parÃ§asÄ± oldu." diyen EkmekÃ§i, "Geleneksel perakendecilerin AVM ve sokak maÄŸazalardaki kayÄ±p cirosunu telafi etmek iÃ§in dijital kanallara aÄŸÄ±rlÄ±k verdiÄŸine ve dijital stratejileri geliÅŸtirmesine ÅŸahit oluyoruz. Bu yÄ±l, sadece online e-ticaret platformlarÄ± kadar, geleneksel markalarÄ±n da e-ticaret'i ana gÃ¼ndeme almalarÄ± sebebiyle yÃ¼ksek bir bÃ¼yÃ¼me yaÅŸandÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

"Fiyatlar ÅŸiÅŸirme deÄŸil"

EkmekÃ§i, kamuoyunun kampanya dÃ¶neminde ÅŸirketlerin fiyat ÅŸiÅŸirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtirilerine de yanÄ±t verdi. Bu sene kampanya dÃ¶neminin uzun sÃ¼reye yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan EkmekÃ§i, fiyatlarda ÅŸiÅŸirme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

EkmekÃ§i, "Kampanyalar tÃ¼m aya yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, kampanya dÃ¶nemi fiyatÄ± ve kampanyanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndeki fiyat normal olarak birbirinden farklÄ± oldu. KampanyanÄ±n geÃ§erli olduÄŸu gÃ¼n ve hatta saate gÃ¶re deÄŸiÅŸen fiyatlar, kamuoyunda yanlÄ±ÅŸ bir algÄ±ya neden oldu. Oradaki fiyat ÅŸiÅŸirme deÄŸil, gÃ¼nlÃ¼k ya da anlÄ±k kampanyalarla fiyatlarÄ±n dÃ¼ÅŸmesi ve normal seviyeye Ã§Ä±kmasÄ±ndan kaynaklandÄ±." bilgisini verdi.