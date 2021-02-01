Ege Bölgesi 21 milyar 474 milyon dolarlık ihracata imza attı

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya'nın 2020 yılında da dış ticaret fazlası verdiği belirtilen açıklamada, İzmir'in, geçen yıl 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği, kentin aynı dönemdeki ithalat rakamının ise 8 milyar 465 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Manisa'nın 2020 yılında ihracatının 4 milyar 180 milyon dolar, ithalatının ise 2 milyar 431 milyon dolar olduğu aktarılan açıklamada, Denizli'nin, 1 milyar 455 milyon dolarlık ithalata karşılık 2 milyar 867 milyon dolar ihracata imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, Ege Bölgesi illerinin ihracatının 21 milyar 474 milyon dolar, ithalatının ise 13 milyar 633 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

"Ege Bölgesi ihracatçı kimliğini gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir'in liderlik yaptığı Ege Bölgesi'nin ihracatçı kimliğini 2020 yılında da gösteren bir performans ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ege Bölgesi'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde 160 firma ile temsil edildiğini aktaran Eskinazi, "İzmir'de yer alan iki serbest bölgemizde yapılan katma değerli üretim ve ihracat İzmir'i Türkiye'de ikinci sıraya taşıdı. İzmir'in serbest şehir olması daha çok katma değerli yatırımı İzmir'e getirecek, İzmir'in ihracat çıtası daha yukarı taşınabilecek." ifadelerini kullandı.