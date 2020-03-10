‘Ege Turizm Merkezi’ dünyaya örnek olacak

Bakan Ersoy, İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen Ege Turizm Planı Değerlendirme Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ersoy, Ege turizminin, genel turizm pastasında hak ettiği yeri alması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ege kültürüne göre

“Ege Turizm Merkezi - Çeşme” ve “Ege Turizm Merkezi - Didim” olmak üzere 2 proje hazırladıklarını ifade eden Ersoy, bunlardan ilkinin Çeşme etabı olduğunu, bu projenin ilk tanıtımını yaptıklarını hatırlattı. Ersoy, bundan sonraki paylaşımları Çeşme’de yapacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Plan aşamasına geçmeden önce de başta bölgedeki sivil toplum kuruluşları olmak üzere genelde Ege turizminde söz sahibi olacak herkesin görüşlerini, fikirlerini almak istiyoruz. Her şeyden önce bu, bir siyaset üstü proje olarak görülmesi lazım. Ege için doğru olanların yapılması gerekiyor.”

Ege’nin kültürüne, yapısına ve doğasına uygun bir proje hazırlandığını aktaran Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyada örnek olacak, parmakla gösterilecek bir proje hazırlanıyor. Sadece Türkiye’nin en iyi projesini değil, dünyanın en iyi turizm projelerinden birini hazırlıyoruz. Dünyadaki bu tarz başarılı olmuş projelerin hepsini inceliyoruz.”

20 milyar dolarlık proje

Projenin maliyetinin sorulması üzerine Bakan Ersoy, şunları söyledi:

“Arazinin yüzde 99’luk kısmını devlet kendi tahsis yapıyor. Tahsisten 1 milyar dolar civarı gelir elde edeceğiz. Geri kalan toplam yatırımcılarla birlikte tahminen 20 milyar dolarlık bir proje öngörüyoruz.”

Ersoy, haziran gibi proje ekibi oluşturacaklarını, 2021’in son çeyreğinde tahsis ihalelerinin yapılmasını ve 2023’de de hayata geçirmeye başlayacağını bildirdi.