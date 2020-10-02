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    HaberlerEkonomi Haberleri Ege'den ihracat eylülde yüzde 6 arttı
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    02.10.2020 - 15:18 | | AA

    Ege'den ihracat eylülde yüzde 6 arttı

    Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 1 milyar 223 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, yıl sonunda geçen yılın rakamını yakalamayı hedeflediklerini bildirdi.

    Ege'den ihracat eylülde yüzde 6 arttı

    EİB bünyesindeki 12 birliğin eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Eskinazi, geçen ay yapılan 1 milyar 223 milyon dolarlık ihracatla 2019 Eylül ayına göre yüzde 6 artış yakaladıklarını aynı zamanda tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatını yaptıklarını aktardı.

    Ocak - eylül döneminde 9 milyar 299 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, EİB çatısı altındaki 8 birliğin ihracatını artırmayı başardığını ifade eden Eskinazi, özellikle hazırgiyim ve konfeksiyon ile maden sektörlerinde yüksek bir performans sergilendiğine işaret etti.

    Bu rakamlarla yılın son çeyreğine moralli girdiklerini belirten Eskinazi, şu değerlendirmede bulundu:

    "2019 yılının haziran-eylül aylarıyla karşılaştırdığımız zaman ihracatımız yüzde 10’luk artış hızı yakaladı ve 401 milyon dolar ihracat gelişimi gösterdi. Eylül ayında 4 birliğimiz 100 milyon dolar barajını geçmeyi başardı. Yılın son çeyreğinde bu çizgimizi koruyup yıl sonunda 2019 yılındaki 13,3 milyar dolarlık ihracat rakamımızı yakalamayı hedefliyoruz."

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