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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Eğirdir’de susuz tarıma geçilmeli’
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    22.06.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

    ‘Eğirdir’de susuz tarıma geçilmeli’

    CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki parti heyeti, geçen hafta, Türkiye’nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir’de incelemelerde bulundu.

    ‘Eğirdir’de susuz tarıma geçilmeli’
    ŞEVKET YAMAN Ankara

    Çalışmanın ardından hazırlanan rapor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu. Edinilen bilgilere göre raporda, gölün su seviyesinin son 10 yılda 2.5 metre azaldığı, göl yüzeyinin 520 kilometrekareden, 436 kilometrekareye düştüğü belirtildi. CHP’nin Eğirdir Gölü ile ilgili önerilerinin anlatıldığı bölümde ise şöyle denildi: “Sulak alanların yönetim planları, iklim krizi, su fakirliği, biyoçeşitlilik gibi öncelikler gözetilerek yapılmalıdır. Sulak alanların kirlenmesine, ağır metal yükünün artması gibi olgulara neden olacak endüstriyel faaliyetler, atık sahaları, yapılaşma çalışmaları gibi faaliyetler üzerinde denetimlerin artırılması, bu alanlarda ve bu alanları besleyen havzalarda her türlü atığa, kanalizasyon uygulamalarına izin verilmemesi, önleyici denetimlerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Sulu tarım yerine daha az veya hiç su tüketmeyen ürünlerin havza bazında yaygınlaşması gerekmektedir.”

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