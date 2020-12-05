‘Ego sisteminden çıkıp ekosisteme odaklanalım’

Ödül töreni öncesi gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyen Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Bu ödülle yarının dünyasına yatırım yapıyoruz. Kapsayıcı, sürdürülebilir kalkınmaya... İbrahim Bodur bunu 61 yıl önce görmüş. Bu ödül ona yakıştı. Onun ruhunu taşıyan insanların çoğalmasını sağlıyor” dedi. Sosyal girişimleri ödüllendiren bu programın, ödülden ibaret olmadığını, asıl amacın, dahil olanları bir araya getiren bir ekosistem oluşturmak olduğunu anlatan Zeynep Bodur Okyay, “Ego sistemden çıkıp, ekosisteme odaklanalım” dedi.



282 başvuru yapıldı



Sosyal girişimcilik platformu Ashoka ortaklığında düzenledikleri programa 4 yılda 1000’i aşkın başvuru olduğunu belirten Okyay, “Bu yıl 282 başvuru geldi. Yüzde 60’ı 3 büyük şehirden, yüzde 40’ı Anadolu’dan... Başvuranların yüzde 54’ü kadın” diye konuştu. Zeynep Bodur Okyay, Karaköy’deki Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin, sosyal girişimcileri bir araya getirecek bir mekan olacağını da sözlerine ekledi.



Ödül alan girişimler



Joon: Mülteci kadınlarla el yapımı ürünler üreten bu girişim, ürünlerin satışı için bir platforma da sahip.

Tolkido: Özel eğitim alan çocukların öğrenme su¨recini hızlandırarak, evde de özel eğitim imkanına sahip olmalarını sağlıyor.



BlindLook: Görme engelliler bu girişimin sesli yönlendirmeleriyle lokasyon ya da restoran ismi araması yapabiliyor, ‘görme engelsiz’ restoranları keşfedebiliyor.



3 Boyutlu Destek: Pandeminin başladığı ilk dönemde ihtiyaç duyulan sağlık malzemelerini 81 ilde üç boyutlu yazıcılarla üreterek hastanelere ulaştırdı.