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    14.03.2020 - 07:00 | | Ankara Milliyet

    Egzotik hayvan girişi durdu

    Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde koronavirüs salgınıyla ilgili çalışma grubu oluşturulurken 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı.

    Egzotik hayvan girişi durdu

    Bakanlıktan yapılan açıklamada her türlü gıda stoğunun yeterli düzeyde olduğu vurgulanarak alınan önlemler şöyle özetlendi:

    Gıda denetim ekipleri, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlayacak, özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmeyecek. Gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek.

     Yapılan denetimlerde, öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, iş yeri davranış kurallarına uyup uymadıklarına bakılacak.

    Çin’den su ürünleri ve hayvansal ürün ithalatı ocak ayında alınan karar doğrultusunda durdurulmuştu. Bu uygulama devam ediyor.

    Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durduruldu.

    Vatandaşlar ihbar, şikayet ve sorularını Alo174 Gıda Hattı ile WhatsApp İhbar Hattına (0 501 174 0 174) iletebilir.

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