Ek borçlanma yetkisi iki katına çıkarılıyor

Önceki akşam yapılan görüşmelerde AK Parti milletvekillerinin önergesiyle teklife yeni madde ihdas edildi. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna eklenen geçici maddeye göre, net borç kullanımı tutarı 2020 yılı için 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak.



Kırsal mahalle geliyor



Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklifle yapılacak diğer bazı düzenlemeler şöyle:



Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren ve uzmanlık gerektiren konularda çalıştırılmak için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı istihdam edilebilecek.



Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması kolaylaştırılacak.



Büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde daha önce köy veya belde iken mahalleye dönüştürülen, kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahalleler, “kırsal mahalle” olacak.



Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde komisyon kurulabilecek.



Uzaktan Ar-Ge



Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülmesi gereken faaliyetlerin, bu merkez veya bölgeler dışında da yürütülmesine, 11 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilecek.



Kamu idare bütçeleri, program yapısı esas alınarak, kurumsal ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde, uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanıp uygulanacak.



Tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf üniversiteleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 200 yatak kapasitesine sahip olacak.