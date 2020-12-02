Ekmek fiyatlarına gizli zam!

İstanbul Valiliği "gramaj- fiyat" denetimi yaptı. O denetimlerde 2 bin 892 fırından bin 571'inin, ekmeği 1.5 liradan olması gerekirken 2 liradan sattıkları ortaya çıktı. Olması gereken fiyat tarifesi ise şu şekilde;

200 gr. ekmek 1.50

250 gr. ekmek 1,87

270 gr. ekmek 2,00 TL

CNN TÜRK muhabirleri de sahaya indi farklı ilçelerden ekmek aldı. Tüm muhabirler ekmeği 2 liradan aldı. Fiyat tarifelerine baktığımız zaman ekmeklerin gramı 270 olmalı. Hepsi de 270 gramın altında.

EKMEK FİYATLARINA GİZLİ ZAM

Fiyatlar ise şöyle olmalıydı. Beşiktaş’tan 250 grama aldığımız ekmek 2 yerine 1.80 Üsküdar Bakırköy ve Şişli den aldığımız ekmekler ise 1.50 olmalıydı yani gizli zam çoktan gelmiş vatandaşa ise farkında olmadan yedirilmiş.