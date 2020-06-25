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    HaberlerEkonomi Haberleri Ekmeklik buğday makarnanın kalitesini düşürüyor
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    25.06.2020 - 12:03 | | AA

    Ekmeklik buğday makarnanın kalitesini düşürüyor

    Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, mevzuat gereği Türkiye'de makarnanın yüzde 100 durum buğdayından üretilmesi gerektiğini belirterek, "Makarnalık buğday olarak bilinen durum buğdayı yerine ekmeklik buğdaydan makarna üretilmesi kaliteyi düşürmektedir." dedi.

    Ekmeklik buğday makarnanın kalitesini düşürüyor

    Uysallı, AA muhabirine, sektörde büyük bir sorun haline gelen ekmeklik buğdaydan makarna üretiminin takipçisi olduklarını söyledi.

    MÜSAD'ın kaliteli, markalı ürün ihracatını artırmanın yanı sıra bir diğer öncelikli hedefinin de iç piyasada tüketiciye kaliteli ürün sunulması olduğunu vurgulayan Uysallı, "Ülkemizde sektörümüzün uymak ve uygulamak zorunda olduğu tebliğe göre makarna, yüzde 100 durum buğdayından yani makarnalık buğdaydan üretilmek zorundadır. Son yıllarda fiyat avantajından dolayı mevzuata aykırı şekilde ekmeklik buğdayın kullanıldığını gözlemliyoruz. Makarnalık buğday olarak bilinen durum buğdayı yerine ekmeklik buğdaydan makarna üretilmesi kaliteyi düşürmektedir. Makarna sanayicileri olarak hedefimiz kaliteli, markalı ürünle ihracatımızı artırırken iç piyasada da tüketicimize kaliteli ürün sunmaktır." diye konuştu.

    Uysallı, giderek büyük bir sorun haline gelen ekmeklik buğday kullanılması durumunun tüketiciyi yanılttığını ve sektörde de haksız rekabete yol açtığını dile getirdi.

    "Sorunun takipçisiyiz"

    Bu konuda resmi bir kontrol olmadığı için maliyeti daha düşük olan ekmeklik buğdaydan makarna üretildiğine dikkati çeken Uysallı, şöyle konuştu:

    "MÜSAD olarak, başta tüketicilerimizi, ürünümüzü ve güvenilirliğimizi korumak adına, hem ihracatta hem de iç tüketimde yaşanan bu sorunun takipçisi olacağız. Çünkü bu sorun, kaliteli ve markalı ürünle hem ihracatta hem de iç tüketimde büyümesi gereken sektörümüze yönelik olumsuz bir algı yaratarak sektörün geleceğini etkilemektedir. Buna izin veremeyiz."

    Söz konusu ürünlerin tespit edilebildiğini vurgulayan Uysallı, bunun için gerekli analiz metodunun Türkiye'de "resmi analiz" olarak kabul edilmesi amacıyla çalışmalara başladıklarını bildirdi.

    Neden durum buğdayı?

    Durum buğdayından üretilen makarnanın, içerdiği karbonhidratların özelliğinden dolayı kompleks karbonhidratlı gıdalar sınıfında olduğunu belirten Uysallı, şunları kaydetti:

    "Kompleks karbonhidratlar yavaş sindirilir, kan şekerini yavaş yavaş yükseltir. Bundan dolayı durum buğdayından üretilen makarna, glisemik indeksi en düşük gıdalardan birisidir, mide kazınması ve çabuk acıkma hissi vermez, uzun süre tok tutar. Durum buğdayından üretilen makarna yapışmaz, hamurlaşmaz ve tek başına sağlıklı bir yemektir. Durum buğdayından üretilen makarnada doğal olarak bulunan karotenoid ve pigmentler makarnaya has sarı rengi verdikleri gibi antioksidan olarak da görev yaparlar."

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