‘Ekmeksiz bırakmayız’

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.



65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.



‘İsraf etmeyelim’



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Milliyet’e yaptığı açıklamada vatandaşı yasak günlerinde ekmeksiz bırakmayacaklarını açıkladı. Üretim konusunda da herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Balcı, “İlk kez sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde bile vatandaşı ekmeksiz bırakmadık. Bu dönemde de normal servisimiz devam edecek. Vatandaşlar yasak saatlerinde de en yakın fırından ekmeklerini alabilecek” dedi. Pandemi döneminin başında uygulanan sokağa çıkma yasağında araçlarla ekmek satışı yaptıklarını anımsatan Balcı, şöyle devam etti:



“Bu dönemde arabayla sokakta ekmek satışı olmayacak, zaten ihtiyaç da yok. Bu süreçte vatandaşların israftan kaçınmalarını ve ihtiyaçlarından fazla ekmek almamalarını tavsiye ediyoruz.”