Ekonomi yönetiminde yeni atamalar

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne Yakup Tekin, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İmirgi, Personel Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Karaman, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na da Vergi Müfettişi Suat Sarıgül getirildi.

Vergileri toplayan ana kurum olan Gelir İdaresi Başkanlığı’na da İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bayrakdar atandı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nı yürüten Adnan Ertürk, 23 Haziran 2018’te kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 7 ay kurumda görevlendirme yapılmazken Başkanlığa 2019 yılı Ocak ayından beri Bayrakdar vekalet ediyordu.