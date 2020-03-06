‘Ekonomide iyileşme sürüyor’

TCMB, 4 - 5 Mart’taki yatırımcı toplantısına ilişkin “Türkiye’nin Makroekonomik Görünümü ve Para Politikası” sunumunu internet sitesinde yayımladı. Son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin sürdüğünü gösterdiği belirtilen sunumda, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle ekonomide toparlanmanın devam etmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Sunumda, kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı.

Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin gelecek dönemde ılımlı seyir izlemesinin makro politika bileşimi açısından önem arz ettiğinin altı çizilen sunumda, şunlar kaydedildi:

“Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir. Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.”