Ekonomide koronavirüs günlüğü: Rusya 30 milyar ruble kaybetmeyi göze aldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) ise Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklaması nedeniyle Rus turizmdeki kaybın 30 milyar rubleyi bulabileceğini bildirdi. Geçen yıl Rusya’yı 1,5 milyon Çin vatandaşının ziyaret ettiği bildirilen açıklamada, “Bunlardan 1.2 milyonu Rusya’yı turistik amaçla ziyaret etti. Ziyaretçilerin yüzde 75’i ziyaretlerini mayıs-eylül döneminde gerçekleştirdi” denildi.



Çin vatandaşlarına yönelik giriş yasağının 2 ay sürmesi halinde Rus turizm sektöründe kaybın 3 milyar ruble düzeyinde gerçekleşebileceği belirtilen açıklamada, yasağın yaz sezonuna kadar devam etmesi halinde toplam kaybın 30 milyar rubleye kadar çıkabileceği vurgulandı.



Adidas’ın Çin’deki işi %85 azaldı



Alman spor giyim markası Adidas’ın Çin’deki faaliyeti, koronavirüs nedeniyle mağazaların kapanması ve bulaşma korkusunun tüketicilerin iştahını azaltmasıyla yüzde 85 azaldı. Şirketin faaliyetlerindeki düşüş 25 Ocak sonrasındaki dönemde gerçekleşti. Adidas, Japonya ve Güney Kore’de de bir miktar düşüş gözlemlendiğini, ancak faaliyet üzerinde önemli bir etkisi olmadığını bildirdi.