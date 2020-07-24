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    24.07.2020 - 18:24 | | AA

    'Ekonomideki toparlanma 1,5 yıldan uzun sürecek'

    Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçüleceğini belirterek, “Rus ekonomisindeki toparlanma 1,5 yıldan uzun sürecek.” dedi.

    'Ekonomideki toparlanma 1,5 yıldan uzun sürecek'

     

    Nabiullina, başkent Moskova’da vide konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

    Rusya’da Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler nedeniyle ülkedeki ekonomik faaliyetlerin yavaşladığına işaret eden Nabiullina, “Söz konusu önlemler tahminlerimizden daha uzun sürdü. Ekonomi bu nedenle ikinci çeyrekte yüzde 9 ila 10 civarında küçüldü.” diye konuştu.

    Yıl sonu itibarıyla ekonomideki daralmaya ilişkin tahminlerde ise değişiklik yapmadıklarını aktaran Nabiullina, "Ekonomi bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülecek. Rus ekonomisindeki toparlanma ise 1,5 yıldan uzun sürecek." dedi.

    Rusya Merkez Bankası, bugün aldığı kararla, tarihinde ilk defa politika faizini yüzde 4,25 seviyesine düşürmüştü.

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