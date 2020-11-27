MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Ekonomik güven endeksi açıklandı
ABONE OL
27.11.2020 - 10:12 |

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 92,8 iken, Kasım ayında %3,5 oranında azalarak 89,5 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Kasım ayında %2,2 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %2,1 oranında azalarak 107,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,8 oranında azalarak 77,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %5,7 oranında azalarak 79,0 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi aynı seviyede kalarak 95,0 değerini aldı.

Asgari ücret ne kadar olacak? 4 Aralık'ta...Asgari ücret için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak. Herkesin merak ettiği soru; 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski eşi ve oğlunu öldüren sanık: Beni beş parasız bıraktı

Eski eşi ve oğlunu öldüren sanık: Beni beş parasız bıraktı

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı...

Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı...

Sıradaki Haber