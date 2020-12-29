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29.12.2020 - 10:03 |

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 89,5 iken, Aralık ayında %3,5 oranında azalarak 86,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında %9,2 oranında azalarak 70,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %7,8 oranında azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,2 oranında azalarak 73,3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,8 oranında artarak 110,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi açıklandı

 

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