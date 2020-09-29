BİST1.1210.00EURO9.150.59USD7.840.52ALTIN472.600.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Ekonomik güven endeksi arttı
    ABONE OL
    29.09.2020 - 10:04 |

    Ekonomik güven endeksi arttı

    Ekonomik güven endeksi yüzde 3,1 artışla 88,5 oldu.

    Ekonomik güven endeksi arttı

    Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında %3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %3,2  oranında artarak 82,0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki  aya göre %0,5 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven  endeksi %6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı.

    Perakende ticaret  sektörü güven endeksi Eylül ayında %1,5 oranında azalarak 93,5  değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 83,3  değerini aldı.

    Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi  ise Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı  Ağustos  ayında 85,9 olan endeks, Eylül ayında 88,6 oldu.

      Otobüste çıkan kavgayı yatıştırmak istedi, telefonu çalındıOrtaköy’de bir halk otobüsü şoförü, yolcular arasında çıkan kavgayı yatıştırmak için koltuğundan kalktığı sırada telefonu çalındı. Telefonun çalındığını fark edince şoke olan otobüs şoförü, “Ben kavgayı ayırmaya gittim, geri gelene kadar telefonum gitmiş” dedi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      İzmir'de 6 bin 672 litre sahte içki ele geçirildi

      İzmir'de 6 bin 672 litre sahte içki ele geçirildi

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

      Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

      Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

      DGS tercih ekranı | 2020 DGS tercihleri nasıl yapılır?

      DGS tercih ekranı | 2020 DGS tercihleri nasıl yapılır?

      Sıradaki Haber