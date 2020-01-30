Ekonomik güvende 20 ayın zirvesi

Ekonomik güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla yüzde 0.6 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 0.6 artarak 96.5’ten 97.1’e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, 2018’in başında 105.2 seviyesinde bulunuyordu. Spekülatif kur atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle gerilemeye başlayan endeks, Ekim 2018’de 75.2 seviyesine kadar inmişti.