Ekonomik ilişkiler ivme kazanacak

Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye - Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı İmza Töreni’ne katıldı. Pekcan ile Hollandalı mevkidaşı Sigrid Kaag eş zamanlı olarak mutabakat zaptını imzaladı.

Buradaki konuşmasında, Hollanda ekonomik ve ticari ilişkilerin uzun vadeli olarak görüldüğüne dikkati çeken Pekcan, iki ülke arasındaki JETCO mekanizmasının tüm ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele alındığı ve ticari ilişkilerin önündeki engellerle sorunların, özel sektör temsilcilerinin de katkılarıyla tartışıldığı etkili bir mekanizma olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki somut ve önemli iş birliği alanlarından birisinin yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi olduğunu vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

“Hollanda bugüne kadar ülkemize 25.7 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirmiş olup yüzde 15.9 pay ile ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında birinci sıradadır. Türkiye’den iş insanlarımızın da Hollanda’da yaptıkları yatırımın tutarı 14 milyar doları bulmuştur. Bu rakam da Türk iş insanlarının yurt dışında en çok Hollanda’da yatırım yaptığını göstermektedir. Karşılıklı yatırımlarımızı yeni fırsatlar yaratarak daha fazla artırabileceğimizi değerlendiriyoruz.”

Yoğun iş birlikleri

Pekcan, bu çerçevede, salgın sonrasında piyasa araştırmaları ve karşılıklı avantajların tespiti için ticaret heyetleri düzenlemenin ve iş çevrelerimizi ticaret, yatırım ve turizm fuarları ve organizasyonlarında bir araya getirmenin son derece önemli olduğunu belirterek, “Özellikle liman inşaatı ve yönetimi, müteahhitlik, denizcilik, ileri tarım teknolojileri, organik tarım ürünleri, çevre ve atık yönetimi, kimyasallar, enerji, yenilenebilir enerji, lojistik ve sağlık hizmetleri alanlarında Türk ve Hollandalı firmalar arasında yoğun iş birlikleri gerçekleştirilebileceğini öngörmekteyiz” ifadesini kullandı.