28.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Ekonomik istikrarda güçlenme bekleniyor
Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, son dönemde düzenleyici kurumlar ve politika yapıcıları tarafından normalleşme adına atılan adımların, alınan kararların ve sektör temsilcileriyle diyalog halinde titizlikle yürütülen sürecin, dengelenme ve ekonomik istikrar adına büyük katkılar sağladığını, bu sürecin devam ettirilmesiyle birlikte ekonomik istikrarın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini söyledi.
Erün, AA’ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Piyasa dinamikleri açısından sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devam edeceğini düşündüğümüz bu süreçle birlikte, ülkemizin pandeminin ekonomik etkilerini üzerinden hızla atacağına ve ekonomik istikrarın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz. Uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşısının da etkisiyle, küresel ekonomideki normalleşmenin, gelişmekte olan ülkeler adına olumlu bir etki yapacağına ve ülkemizin de bu süreçte çok daha iyi bir performans göstereceğine inanıyoruz. Yılın tamamında uluslararası piyasalardan elde ettiğimiz toplam 1 milyar 825 milyon dolarlık kaynakla hem ülkemiz ekonomisine hem de Yapı Kredi’ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk.”
“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.