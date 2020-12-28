Ekonomik istikrarda güçlenme bekleniyor

Erün, AA’ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Piyasa dinamikleri açısından sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devam edeceğini düşündüğümüz bu süreçle birlikte, ülkemizin pandeminin ekonomik etkilerini üzerinden hızla atacağına ve ekonomik istikrarın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz. Uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşısının da etkisiyle, küresel ekonomideki normalleşmenin, gelişmekte olan ülkeler adına olumlu bir etki yapacağına ve ülkemizin de bu süreçte çok daha iyi bir performans göstereceğine inanıyoruz. Yılın tamamında uluslararası piyasalardan elde ettiğimiz toplam 1 milyar 825 milyon dolarlık kaynakla hem ülkemiz ekonomisine hem de Yapı Kredi’ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk.”