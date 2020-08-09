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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Ekonomimiz dimdik ayakta’
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    09.08.2020 - 07:00 |

    ‘Ekonomimiz dimdik ayakta’

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde şantiyelerde gerekli tüm tedbirleri alıp çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Ekonomimiz dimdik ayakta ve tüm şantiyelerimiz faal bir şekilde çalışıyorlar” dedi.

    ‘Ekonomimiz dimdik ayakta’

    Karaismailoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaretinde yaptığı  konuşmada, pandemi sürecinde gerekli tüm tedbirleri alarak şantiyeleri yeniden  dizayn ettiklerini söyledi.

    Canla başla çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam  etti:

    “Türkiye genelinde kara yollarının 1200 noktada çalışması var. Deniz, hava ve demir yollarını saymıyorum. Onları da sayarsanız 4 binleri, 5 binleri  bulur. Bunların hepsi ülkemizin gücünü, büyüklüğünü ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapamayacağımız hiçbir işin olmadığının kanıtıdır. Ekonomimiz dimdik ayakta ve tüm şantiyelerimiz faal bir şekilde çalışıyorlar.”

    Ülkede hem maddi açıdan hem de mühendislik açısından büyük işler  yürütüldüğünü söyleyen Karaismailoğlu, “Yıllar önce bu projeleri dışarıdan gelen  müteahhitler, bizimkileri taşeron alarak yaparlardı. Artık o devirler bitti.  Bizim müteahhitlerimiz mühendislik açısından büyük işler yaparken dünyada da  büyük işler yapıyorlar. İnşaat, ulaşım, yapı ve iletişim sektörümüz dünya çapında  işler beceriyorlar. Çanakkale Köprüsü 2,5 milyar avroluk bir iş. Burası tamamen  Türk mühendisleriyle yapılıyor. Buranın finansı da yurt dışından sağlanıyor.”  dedi.

    Karaismailoğlu, amaçlarının, vatandaşların yaşam kalitesinin  yükseltilmesi olduğunu, yürüttükleri tüm işlerde çok başarılı olacaklarını ifade  etti.KÜTAHYA AA

     

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