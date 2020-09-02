Ekonomiye 250 milyon $’lık yeni kaynak

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında temin edilecek kredinin vadesi ilk 7 yılı ana para ödemesiz olmak üzere 23 yıl olarak belirlendi. Söz konusu kredi, VakıfBank’ın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde temin edeceği ‘en büyük montanlı kredi’ olma özelliğini taşıyor.

Büyük kredi

250 milyon dolar tutarındaki kredi ile VakıfBank, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlere destek sağlayarak bu dönemde de reel ekonomiyi finanse etmeye devam edecek.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Dünya Bankası ile 2010 yılında başladığımız ve uzun süredir devam eden iş ilişkimize yeni bir halka daha eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. 23 yıl vade ile temin edeceğimiz 250 milyon dolar tutarındaki yeni kredimiz Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandı” dedi.

Bu kredinin bugüne kadar VakıfBank’ın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağladığı en büyük montanlı kredi olma özelliği taşıdığını da vurgulayan Üstünsalih, “Küresel belirsizliklerin devam ettiği bu zorlu süreçte yurtdışından ülkemize oldukça uygun maliyetli ve uzun vadeli yeni bir kaynak getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Çevresel riski yönetecek

Kredinin önemli unsurlarından birinin de Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Sistemi’nin kurulması ve uygulanması olduğunu vurgulayan Üstünsalih, “Kredi politikalarımızın ayrılmaz bir parçası olan çevresel ve sosyal risklerin yönetimi, sistemsel bir yapının içinde daha etkin gerçekleştirilebilecektir. Bunun sürdürülebilir finansman alanındaki faaliyetlerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.