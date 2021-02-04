'Ekonomiye bankalar güçlü destek veriyor'

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türk bankacılık sektörünün salgın döneminde yüzde 35 civarında, güçlü bir kredi artışı sağladığını, bu durumun ekonomik faaliyete ciddi bir destek verdiğini belirtti.

Aydın, yaptığı açıklamada, sektördeki gelişmeler ve Ziraat Bankası’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye bankacılık sektörünün sağladığı kredi artışının ekonomiye verdiği desteğe dikkat çeken Aydın dünyada büyüyen iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu kaydetti.

Düzelme yaşanıyor

Aydın, son 2-3 ayda finansal piyasalarda toparlanma ve ekonomik beklentilerde düzelme olduğunu, yılın kalanında da bu iyileşme sürecinin devam edeceğinin, enflasyon ve faizlerin gerileyeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Aydın bazı sektörlerde bir miktar sıkıntının devam ettiğini, bununla birlikte sanayide olumlu gelişmeler yaşandığını aktardı.

Kaynak girişi ve toparlanma var

Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün bilançosunun büyümesinin ve milli gelire oranının yüzde 100’ü aşmasının, sektöre şokları yönetme konusunda bir esneklik sağladığını kaydetti. Bankacılık sektörünün bu esnekliği kullanarak salgın döneminde ekonominin ihtiyaçlarına cevap verebildiğini belirten Aydın, şu bilgileri verdi:

“Salgın sürecinde dünya genelinde sadece Türkiye ve Çin büyüyebildi. Türkiye’nin büyümesinde bankacılık sektörü üzerine düşen katkıyı sağladı. Türkiye’de tasarruflar ve öz kaynaklar, kredi talebini karşılamaya yetmiyor. Aradaki fark TCMB’den veya yurt dışından karşılanıyor. Yabancı para kaynakları TL’ye çevriliyor. Bu işlevi gören piyasalar düzgünce çalışabilmelidir. TL, hem tasarruf etmek için hem de yatırım yapmak için cazip bir para birimi olmalıdır. Çünkü bankalar pasifleri artmadan aktiflerini de artıramazlar.”

Yeni tasarruflar TL’yle

Son 2 - 3 ayda finansal piyasalarda toparlanma ve kaynak girişi yaşandığını, yeni tasarruf girişinde TL’nin tercih edildiğini gördüklerini, aynı zamanda kamuyu da finanse ettiklerini bildiren Aydın, bankacılık sektörünün öz kaynaklarının 600 milyar lira olduğunu kaydetti.

‘Kamu bankalarının görev zararı yok’

Hüseyin Aydın, “görev zararının” bütçede teknik bir tanım olduğunu belirterek, “Bütçede görev zararı olarak görünen ve zaman zaman ‘kamu bankalarının görev zararı arttı’ şeklinde lanse edilen tutarlar, teknik bir tanımdan ibaret. Kamu bankaları ne görev zararı ne de zarar ediyor. Bu hesabın adı ‘çiftçi faiz desteği ödemeleri’ şeklinde düzenlense bu yanlış anlama da ortadan kalkmış olur” dedi.

1 TRİLYON LİRALIK ZİRAAT BANKASI

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası’nın 1 trilyon TL büyüklüğünde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu yönüyle Türkiye’nin en büyük bankası. Aynı zamanda Türkiye’nin en çok kredi veren bankası. Yurt içinde 1.800 şubesi bulunan, yurt dışında da 18 ülkede faaliyet gösteren Ziraat Bankası, özel hukuk hükümlerine göre çalışıyor. Para kazanıyoruz ama makul çizgilerde. Bizim öz kaynak getirimiz sektör ortalamalarının biraz altında, yüzde 10 civarında. Aktif karlılığı da sektör ortalamalarıyla doğru orantılı.”

Tarım sektörünün yüzde 80’ine varan kısmını finanse ettiklerini aktaran Aydın, “Türkiye’de tarım finansmanına erişimde asla ve asla sorun yoktur” ifadelerini kullandı.

Tarım kredilerinde takip oranının yüzde 1.5 olduğunu bildiren Aydın, bu oranın sektör ortalamasının oldukça altında olduğuna dikkat çekti.