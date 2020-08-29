29.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Ekonomiye güven hızla artıyor
Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 4.4 artarak 85.9 değerine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 5.8 artarak 105.2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.7 yükselerek 70.5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.2 artışla 94.9 olurken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2.3 azalarak 85 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi de ağustosta yüzde 2.2 azalarak 59.6 değerine düştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artış Twitter hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.
‘Durmak yok’
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
“Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82.2 iken ağustos ayında yüzde 4.4 oranında artarak 85.9 oldu. Durmak yok, yola devam.”
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