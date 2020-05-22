Ekonomiye güven imzaları

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde Euribor + % 2.00, ABD Doları diliminde ise Libor + % 2.25 oldu. Krediye, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 20 ülkeden 33 banka katılım sağlamış olup aldığı çok sayıda talep ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.





