22.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Ekonomiye güven imzaları
Türkiye İş Bankası 539 milyon euro ve 207.5 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 20 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America koordinatör, Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.
Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde Euribor + % 2.00, ABD Doları diliminde ise Libor + % 2.25 oldu. Krediye, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 20 ülkeden 33 banka katılım sağlamış olup aldığı çok sayıda talep ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.