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    28.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ekonomiye güven yükseliyor

    Ekonomik güven endeksi ocak ayındaki 97.1 düzeyinden, şubatta yüzde 0.5 artarak 97.5 düzeyine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Ekonomiye güven yükseliyor

    Geçen aya göre şubat ayında; tüketici güven endeksi yüzde 2.7 azalarak 57.3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.0 azalarak 102.9 değerine, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5.7 azalarak 74.5 değerine gerilerken, reel kesim güven endeksi 0.3 artışla 106.7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 3.4 artışla 98.5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olarak değerlendiriliyor.

    Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak
    birleştirilmesinden oluşuyor.

    Güven endeksi hesaplamasında, her sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor.

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