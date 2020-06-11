BİST109.155-0.56EURO7.780.97USD6.830.85ALTIN382.841.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 'Ekonomiyi yeniden durduramayız'
    ABONE OL
    11.06.2020 - 18:34 | | AA

    'Ekonomiyi yeniden durduramayız'

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerine ilişkin "Ekonomiyi yeniden durduramayız. Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum." dedi.

    'Ekonomiyi yeniden durduramayız'

     

    Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, ABD ekonomisinde bu yılın 3'üncü ve 4'üncü çeyreklerinde bir toparlanmanın öngörüldüğünü aktardı.

    Kovid-19 salgınında ikinci dalganın olması halinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soru üzerine Mnuchin, "Ekonomiyi yeniden durduramayız. Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Mnuchin, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 3 trilyon dolarlık destek paketini anımsatarak, bunun sadece yaklaşık 1,6 trilyon dolarının kullanıldığını, önümüzdeki aylarda 1 trilyon doların daha ekonomiye aktarılacağını anlattı.

    Hazine Bakanı Mnuchin, ekonominin ihtiyaç duyması halinde Kongre'den ilave mali destek talep edilebileceğini ifade etti.

    New York borsası, Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlamıştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas, Florida ve California gibi eyaletlerde Kovid-19 vakalarında artış kaydedilmişti.

    Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu vurgulanmıştı.

    Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cesedine ulaşıldı!Sivas’ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren ve kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Olay yerine gelen çocukların yakınları cesetler çıkarılırken gözyaşlarına boğuldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım!

    Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım!

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

    CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

    CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

    11 Haziran Koronavirüs tablosu son durum - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...

    11 Haziran Koronavirüs tablosu son durum - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...

    Sıradaki Haber