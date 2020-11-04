‘Eksperler hasar tespitine başladı’

Türkiye Sigorta olarak depremden etkilenen bölge halkının yanında olduklarını belirten Benli, "Bölge halkımızın yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri için biz sigortacılara büyük görev düşüyor. Türkiye Sigorta olarak acentelerimiz ve eksperlerimizle birlikte hızla bölgede hasar tespitine başladık. Depremden etkilenen sigortalılarımız ve iş ortaklarımız 7 gün 24 saat çağrı merkezimiz ve tüm iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirler. Hasar ihbarlarını İzmir depremine özel olarak oluşturduğumuz sistem ile çok daha hızlıca alıyor ve süreçlerimizi tamamlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sigortalı vatandaşların hasarlarına en kısa sürede çözüm bularak onların hayatlarına en iyi şekilde devam etmelerine destek olmayı en öncelikli sorumlulukları olarak gördüklerini dile getiren Benli, şunları kaydetti:

"Ev sahiplerinin DASK’ın yanı sıra konut sigortası, kiracıların eşya sigortası, iş yeri sahiplerinin ise iş yeri sigortası yaptırmalarını hatırlatmak gerekiyor. Bu gibi doğal afet durumlarında oluşacak hasarları karşılayabilmek adına sigortalılarımıza kasko poliçelerine deprem teminatını eklemelerini önemle anımsatıyoruz."