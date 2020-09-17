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    HaberlerEkonomi Haberleri Elazığ Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
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    17.09.2020 - 14:37 | | DHA

    Elazığ Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

    Elağız Şeker Fabrikası'nın 65'inci pancar alım ve işleme kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

    Elazığ Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

    Elazığ Şeker Fabrikası tarafından 65'inci pancar alım ve işleme kampanyası başladı. 116 gün sürecek kampanya boyunca 215 bin ton pancar işlenecek. İşlenecek pancardan 28 bin ton kristal şeker, 8 bin 500 ton melas ve 60 bin ton yaş küspe elde edilmesi bekleniyor. Fabrika tarafından pancar üreticilerine ise yaklaşık 66 milyon TL ödeme yapılması hedefleniyor.

    Pancar alımı ve işleme kampanyası için düzenlenen tören Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik ve çok sayıda çiftçi katıldı.

    Programında konuşan Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, fabrikada toplam 585 çalışanla hizmet verdiklerini belirterek, başlattıkları kampanyanın 116 gün süreceğini, pancar üreticilerine 66 milyon TL ödeme yapılması hedeflendiğini söyledi.

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