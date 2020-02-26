Elazığ’da kira yardımı ödemeleri başladı

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Aileler bir taraftan geçici barınma merkezlerine yerleştirilirken, diğer taraftan da kira yardımı yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan 3 “İletişim ve İrtibat Ofisinde” kira yardımları için başvurular alınıyor. Ayrıca depremzedelerin İletişim ve İrtibat Ofislerinde Nüfus Cüzdanı ile başvuruda bulunduğu kira yardımları için banka hesap bilgileri de vatandaşlara kolaylık sağlanarak açılıyor.

İlk etapta 2 milyon 935 bin TL ödeme yapıldı

Başvurularını tamamlayan depremzedelerin ödemeleri ilk etapta Abdullah Paşa ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde başladı.Mustafa Paşa Mahallesinde 507 malik ve 30 kiracı olmak üzere 537 hak sahibine 1 milyon 946 bin TL, Abdullah Paşa Mahallesinde ise 254 malik ve 6 kiracı olmak üzere 260 hak sahibine 988 bin 391 TL ödeme yapıldığı bildirildi. Toplamda bakanlık tarafından 797 hak sahibine 2 milyon 935 bin TL yardımda bulunulmuş oldu. Ayrıca Karşıyaka Mahallesinden şuana kadar 73 kişinin başvuruda bulunduğu, ve ödemelerinin bu hafta içinde yapılacağı aktarıldı.

Kira yardımı almak isteyen depremzedelerin nüfus cüzdanı ile İletişim ve İrtibat Ofislerine başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.