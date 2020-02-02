BİST119.140-0,59EURO6,63-0,09USD5,98-0,01ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Elazığ'da, TOKİ'nin yaptırdığı 400 konut depremzedelere verilecek
    ABONE OL
    02.02.2020 - 18:02 | | DHA

    Elazığ'da, TOKİ'nin yaptırdığı 400 konut depremzedelere verilecek

    Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremde, evleri yıkılanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kalıcı konut inşa edilmesine başlanırken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 400 konut da depremzedelere verilecek.

    Elazığ'da, TOKİ'nin yaptırdığı 400 konut depremzedelere verilecek

    Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Merkez Cumhuriyet Mahallesi ile Bizimşen bölgesinde, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 400 konut, depremzedelere verilmeye başlandı. 125 metrekare 3+1 ve 90 metrekare 2+1 şeklinde yapılan konutlar, öncelikli olarak Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde deprem sırasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına teslim ediliyor.

    Elazığda, TOKİnin yaptırdığı 400 konut depremzedelere verilecek

    DEPREMDE BOYALARINDA BİLE ÇATLAK OLUŞMADI

    Konutların teknik özellikleri hakkında bilgi veren yüklenici firma temsilcisi Coşkun Aliefendioğlu, depremde bu konutların kendini test ettiğini ve boyalarında dahi bir çatlağın oluşmadığını söyledi. Aliefendioğlu, "Sayın bakanımızın teslim etmeyi düşündüğü konutlar 2 bölümden oluşmaktadır, bir kısmı 3+1 ve 125 metrekare ebeveyn banyolu olmakta, diğer kısmı da 90 metrekare civarında 2+1 konutlardan oluşmaktadır. Statik olarak yaşamış olduğumuz depremde kendini test etmiş ve en ufak bir sıva çatlağı bulunmadı. Statik olarak oldukça güçlüdür burası. Konutlarımızda doğal gaz ısıtmalı merkezi sistem mevcuttur. Doğal gaz, elektrik ve su abonelikleri hazır haldedir" dedi.

    Elazığda, TOKİnin yaptırdığı 400 konut depremzedelere verilecek

    Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

    Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber