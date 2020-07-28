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    HaberlerEkonomi Haberleri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik
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    28.07.2020 - 10:21 | | AA

    Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

    Elektrik piyasasında önlisans ve üretim lisansına konu üretim tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılan tadil başvurularının şartları belirlendi.

    Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, önlisansa ve lisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması, tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi, mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi gerekecek.

    Başvurularda, yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş enerjisine dayalı olan önlisanslar için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması gerekecek. Hidroelektrik kaynaklara dayalı önlisanslar için ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilmesi şartı aranacak.

    Jeotermal ve kömüre dayalı üretim tesisleri

    Jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, santral sahası sınırlarına bütünleşik ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı üniteler, tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilecek.

    Sanayi tesisi bünyesinde kurulmuş olanlar hariç, kömür yakıtlı tesislerde birleşik elektrik üretim tesisi veya destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, santral sahası sınırlarına bütünleşik ya da maden işletme ruhsat sahası içinde kalacak ve bir koridorla santral sahasına birleştirilecek ilave alanda, yardımcı kaynağa dayalı üniteler tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilecek.

    Ayrıca 1 Ocak 2021'den önce birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana kaynağa dayalı ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmadan, yardımcı kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılamayacak.

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