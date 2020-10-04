Elektrik tüketimi %8.4 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 960 milyon 214 bin kilovatsaatle 3 Eylül’de, en düşük tüketim ise 730 milyon 676 bin kilovatsaatle 27 Eylül’de gerçekleşti.

Eylülde elektrik üretimi de yüzde 8.8 artışla 26 milyar 311 milyon 727 bin kilovatsaat oldu. Üretimin yüzde 21.1’i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 30.5’i doğal gaz santrallerinden, yüzde 22’si ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 7.9, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 14 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 4.5’lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.