Elektrik tüketimi rekor seviyeye çıktı

AA’nın Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de elektrik tüketiminde dün 931 bin 368 megavatsaatle günlük bazda bu yılın rekor seviyesine ulaşıldı. Böylece, elektrik tüketiminde pazartesi günü 908 bin 395 megavatsaat olarak kaydedilen rekor aşılmış oldu.