09.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Elektrik tüketimi rekor seviyeye çıktı
Türkiye’de elektrik tüketiminde önceki gün 931 bin 368 megavatsaatle günlük bazda bu yılın rekor seviyesine ulaşıldı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.
AA’nın Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de elektrik tüketiminde dün 931 bin 368 megavatsaatle günlük bazda bu yılın rekor seviyesine ulaşıldı. Böylece, elektrik tüketiminde pazartesi günü 908 bin 395 megavatsaat olarak kaydedilen rekor aşılmış oldu.