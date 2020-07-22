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    HaberlerEkonomi Haberleri Elektrik tüketiminde yeni rekor
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    22.07.2020 - 10:15 | | AA

    Elektrik tüketiminde yeni rekor

    Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 934 bin 482 megavatsaatle günlük bazda rekor seviyesine ulaşıldı.

    Elektrik tüketiminde yeni rekor

    Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.

    AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de dün 934 bin 482 megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece, elektrik tüketiminde 7 Temmuz'da 932 bin 351 megavatsaat olarak kayıtlara geçen rekor aşılmış oldu.

    Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 31 bin 759 megavatsaatle 07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 43 bin 130 megavatsaatle 17.00'de gerçekleşti.

    Ayrıca, Türkiye'de dün 932 bin 976 megavatsaatle yılın en yüksek elektrik üretimine ulaşıldı. 7 Temmuz'da bu rakam 927 bin 648 megavatsaat olmuştu.

    Söz konusu üretimin yüzde 25,3'ü doğal gaz, yüzde 21,7'si ithal kömür ve yüzde 19,7'si barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı. 

    "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz"Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var. Birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir" dedi.
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