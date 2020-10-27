Elektrik üretimi ağustosta yüzde 4,2 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,7'si doğal gaz santralleri, yüzde 24,3'ü hidroelektrik santralleri, yüzde 22'si ithal kömür ve yüzde 11,5'i linyit santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Toplam lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 artarak 27 milyon 641 bin 892 megavatsaate yükseldi.

Abone sayısı arttı

Elektrikte abone sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 45 milyon 669 bin 356’ya ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısı yaklaşık yüzde 15,3, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,8, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 2,7 ve ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 1,3 artış gösterirken, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1 düşüş görüldü.

Faturalanan tüketim miktarı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 22 milyon 259 bin 461 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 38,7'si sanayi, yüzde 25,8'i ticarethane ve yüzde 25,3'ü mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 8,5'inin tarımsal sulama ve yüzde 1,7'sinin aydınlatma kaynaklı olduğu belirlendi.

Kurulu güçte artış

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 2,3 artarak 86 bin 433 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 29,7'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,3'ü barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,7'si de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalan kısmı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.