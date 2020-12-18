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18.12.2020 - 07:00 |

Elektrikli araç teşvik kapsamında

Elektrikli araç üretimi öncelikli yatırım konuları kapsamına dahil edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım aracı imalatını içeren sanayi tesisi yatırımları ile Ar-Ge çevre yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına dahil edildi.

Elektrikli araç teşvik kapsamında

Sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın, sabit yatırım tutarının yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla 10 milyon TL’yi geçemeyecek. Yatırım konularına verilecek faiz veya kâr payı desteğinin oranı, Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden ‘yatırım taahhütlü avans kredisi’ için 5 puan olarak belirlendi.

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