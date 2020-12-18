Elektrikli araç teşvik kapsamında

Sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın, sabit yatırım tutarının yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla 10 milyon TL’yi geçemeyecek. Yatırım konularına verilecek faiz veya kâr payı desteğinin oranı, Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden ‘yatırım taahhütlü avans kredisi’ için 5 puan olarak belirlendi.