19.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Elektrikli araçlar için teknoloji laboratuvarı
Karsan, otomotiv sektöründe mesleki eğitime katkı sağlamak amacıyla Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzaladı. Bursa Valiliği binasında düzenlenen protokol törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Karsan CEO’su Okan Baş, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Bulucu, İnsan Kaynakları Müdürü Mücahit Korkut ve İl Milli Eğitim Mesleki Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş katıldı.
Çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi için istihdama ve eğitim alanındaki işbirliklerine ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş şunları söyledi:
“Elektrikli araçlar alanında yürüttüğümüz çalışmaları, bu alanda geleceğin nitelikli insan gücü olacak gençlerimiz ile paylaşacağız.”
Söz konusu protokol ile “Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı” kurulması ve bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, bu kişilerin de en az yüzde 50’sinin kız öğrencilerden oluşması planlanıyor.