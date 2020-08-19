Elektrikli araçlar için teknoloji laboratuvarı

Çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi için istihdama ve eğitim alanındaki işbirliklerine ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş şunları söyledi:

“Elektrikli araçlar alanında yürüttüğümüz çalışmaları, bu alanda geleceğin nitelikli insan gücü olacak gençlerimiz ile paylaşacağız.”

Söz konusu protokol ile “Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı” kurulması ve bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, bu kişilerin de en az yüzde 50’sinin kız öğrencilerden oluşması planlanıyor.