BİST89.7741,95EURO7,23-0,46USD6,580,11ALTIN340,86-0,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Elektrikte 134,7 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
    ABONE OL
    31.03.2020 - 12:35 | | AA

    Elektrikte 134,7 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 36 elektrik üretim santraline şubat ayı için toplam 134 milyon 706 bin 767 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

    Elektrikte 134,7 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

     

    TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı.

    Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 36'sına şubat ayı için toplam 134 milyon 706 bin 767 lira ödenecek.

    Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 9 milyon 592 bin 322 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 9 milyon 156 bin 308'er lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

    Söz konusu mekanizma kapsamında, TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

    Karantinadan böyle kaçtılar!Vietnam'dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşları, corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınmamak için havaalanında kapıları zorla açarak görevlilerden kaçtı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?

    Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    Son dakika... Erkek hemşirenin bindiği otobüste başına gelen şoke etti!

    Son dakika... Erkek hemşirenin bindiği otobüste başına gelen şoke etti!

    Sıradaki Haber