Elektrikte 5 yıllık yatırım dönemi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Evrenya köyü kırsal alanında elektrik kesintilerinin giderilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceleyen Dönmez, çalışanlarla sohbet etti, işçilere kendi eliyle baklava yedirdi. Bakan Dönmez, “Size yenilebilir enerji ikram ediyorum” diye espri yaptı. Dönmez, değişen yeni şartlara göre şebekenin tekrar gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlerde yenileme yatırımlarının yapılması konusunda talimat verdiğini kaydederek şunları söyledi: “Çok kısa süre içerisinde özellikle kırsal alandan başlamak suretiyle bu sorunları hiç yaşamamak ya da etkilerini en aza indirmek için gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlıyoruz. Bu yıldan itibaren 5 yıllık bir yeni yatırım dönemimiz var elektrik dağıtım sektörü için. Aşağı yukarı şirketlerin ihtiyaç duyduğu yatırım bütçelerini biz kendilerine sağlamış olduk. Süratle yatırımlarına başlamak suretiyle kırsal alanda yaşadığımız sorunları en kısa sürede çözme imkanına kavuşmuş olacağız.”



98 bin kişi çalışıyor



Bakan Dönmez, elektrik üretim, iletim, dağıtımda yaklaşık 98 bin personelin çalıştığını belirtti.