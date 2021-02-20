MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Elektrikte 5 yıllık yatırım dönemi
ABONE OL
20.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Elektrikte 5 yıllık yatırım dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtımında 5 yıllık yeni yatırım dönemine girildiğini açıkladı. Bakan Fatih Dönmez, “Çok kısa süre içerisinde özellikle kırsal alandan başlamak suretiyle bu sorunları hiç yaşamamak ya da etkilerini en aza indirmek için gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlıyoruz” dedi.

Elektrikte 5 yıllık yatırım dönemi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Evrenya köyü kırsal alanında elektrik kesintilerinin giderilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceleyen Dönmez, çalışanlarla sohbet etti, işçilere kendi eliyle baklava yedirdi. Bakan Dönmez, “Size yenilebilir enerji ikram ediyorum” diye espri yaptı. Dönmez, değişen yeni şartlara göre şebekenin tekrar gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlerde yenileme yatırımlarının yapılması konusunda talimat verdiğini kaydederek şunları söyledi: “Çok kısa süre içerisinde özellikle kırsal alandan başlamak suretiyle bu sorunları hiç yaşamamak ya da etkilerini en aza indirmek için gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlıyoruz. Bu yıldan itibaren 5 yıllık bir yeni yatırım dönemimiz var elektrik dağıtım sektörü için. Aşağı yukarı şirketlerin ihtiyaç duyduğu yatırım bütçelerini biz kendilerine sağlamış olduk. Süratle yatırımlarına başlamak suretiyle kırsal alanda yaşadığımız sorunları en kısa sürede çözme imkanına kavuşmuş olacağız.”

98 bin kişi çalışıyor

Bakan Dönmez, elektrik üretim, iletim, dağıtımda yaklaşık 98 bin personelin çalıştığını belirtti.

    En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başa dönmeyelim!

    Başa dönmeyelim!

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız

    Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız

    Sıradaki Haber