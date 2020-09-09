Elektrikte çifte rekor

Dönmez, Twitter hesabından günlük elektrik üretim ve tüketimine dair verileri paylaştı. Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat aşılarak kırıldığını belirten Dönmez, “Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık” dedi.



38 Keban kadar



Paylaşıma göre, günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül’de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor 2 Ağustos 2018’de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı.

Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül’de saat 14:00’te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Türkiye’de en yüksek talebin olduğu saatte 38 adet Keban Barajı’na denk üretim yapıldı ve aynı düzeyde elektrik tüketimi oldu.

Enerjide büyük bir adım daha

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.











Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 3 Eylül’de elektrik üretiminde kırılan rekora ilişkin tweetini alıntılayarak, durmadıklarını, üretimi sürdürdüklerini, yatırımlarla ve projelerle Türkiye’ye çağ atlattıklarını belirtti.

Tarihi doğal gaz keşfinin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attıklarına işaret eden Albayrak, “Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.