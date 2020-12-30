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30.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Elektrikte uzun kesinti tazminatı

EPDK, “Elektrik Dağıtım Şirketleri ile Görevli Tedarik Şirketleri Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esasları” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Elektrikte uzun kesinti tazminatı

Buna göre elektrik abonelerine hizmet veren çağrı merkezleri, kullanıcıların 45 saniye içerisinde operatöre bağlanmasını sağlayacak. Kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kent altı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan, işletmeci ve dışsal sebepten kaynaklanan elektrik kesintilerinde, kullanıcılara kesinti tazminatı ödenecek.

 

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