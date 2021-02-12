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12.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Elektronik Ürün Senedi Ziraat ile büyüyor

Ziraat Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, “Sektörde 2018 yılında yaklaşık 5 milyar TL olan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alış satış işlem hacmi, son 2 yılda 5 katına çıkarak 2020 yılında yaklaşık 25 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu hacmin ortalama yüzde 75’i Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildi” dedi

Elektronik Ürün Senedi Ziraat ile büyüyor

Kuru, tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla kurulan Lisanslı Depoculuk Sistemi ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) kapsamında yapılan ELÜS işlemlerinin, tarım sektörüne sağladığı değerin yanı sıra sermaye piyasalarının gelişmesine de katkıda bulunması nedeniyle tarımın, sermaye piyasalarına açılan kapısı olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Kuru, kaliteli ve standardizasyonu yüksek tarımsal ürünlerin üretimini teşvik eden bu sistemin, çiftçilere arz fazlası olduğu dönemlerde sağladığı depolama imkanı ile fiyat dalgalanmalarından korunmanın yanı sıra tarımsal ürünlerin menkul kıymetleştirilmesi yoluyla alternatif finansman çözümleri, TÜRİB’deki operasyonel işlem kolaylığıyla alım satım olanağı ve kira, nakliye, analiz ücreti alanlarında da devlet desteği gibi avantajlar sağladığını ifade etti.

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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