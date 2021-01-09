Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi oldu

Kasım ayına kadar servetini büyük oranda artıran Musk, 128 milyar dolarlık serveti ile Microsoft’un Kurucusu Bill Gates’i geçerek ikinciliğe yerleşti. Yükselişini 2021’in ilk haftasında da sürdüren Musk, 195 milyar dolarlık serveti ile uzun süredir zirvede yer alan Bezos’u da geride bıraktı ve “dünyanın en zengin kişisi” unvanını elde etti.



Musk’ın servetindeki yükselişe en büyük katkıyı, elektrikli ve otonom araç teknolojisi üzerine çalışan şirketi Tesla’nın verdiği görülüyor. Tesla hisselerinin S&P 500 endeksine dahil edilmesi kararı sonrasında şirket yükselişine hız verirken, şu anda 816 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bulunuyor.



Musk’ın 2002 yılında “Mars’ı kolonileştirmek amacıyla” kurduğu SpaceX, 9 Aralık 2010’da Dragon’u uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirket oldu. SpaceX, 30 Mayıs 2020’de ise uzaya gönderdiği Crew Dragon ile insanlı bir görev gerçekleştiren ilk özel şirket oldu.