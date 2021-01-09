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09.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi oldu

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, 195 milyar dolara ulaşan serveti ile 2017’den bu yana dünyanın en zenginler listesinde zirvede bulunan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u geçerek ilk sıraya yerleşti. Güney Afrika doğumlu olan ve sonradan ABD’ye göç eden girişimci Elon Musk’ın serveti, Ocak 2020’de yaklaşık 30 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu rakam, Kovid-19’un bütün dünyada salgın ilan edilmesinin ardından nisan ayıyla birlikte istikrarlı bir yükselişe geçti

Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi oldu

Kasım ayına kadar servetini büyük oranda artıran Musk, 128 milyar dolarlık serveti ile Microsoft’un Kurucusu Bill Gates’i geçerek ikinciliğe yerleşti. Yükselişini 2021’in ilk haftasında da sürdüren Musk, 195 milyar dolarlık serveti ile uzun süredir zirvede yer alan Bezos’u da geride bıraktı ve “dünyanın en zengin kişisi” unvanını elde etti.

Musk’ın servetindeki yükselişe en büyük katkıyı, elektrikli ve otonom araç teknolojisi üzerine çalışan şirketi Tesla’nın verdiği görülüyor. Tesla hisselerinin S&P 500 endeksine dahil edilmesi kararı sonrasında şirket yükselişine hız verirken, şu anda 816 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bulunuyor.

Musk’ın 2002 yılında “Mars’ı kolonileştirmek amacıyla” kurduğu SpaceX, 9 Aralık 2010’da Dragon’u uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirket oldu. SpaceX, 30 Mayıs 2020’de ise uzaya gönderdiği Crew Dragon ile insanlı bir görev gerçekleştiren ilk özel şirket oldu.

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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