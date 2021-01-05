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05.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Elvan: 2021 reform yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021’in makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacağını söyledi.

Elvan: 2021 reform yılı olacak

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 2021’de uygulanacak para ve maliye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirten Elvan, “Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak” ifadelerini kullandı.

Elvan, para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde salgın koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacının, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacağına işaret ederek, mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacaklarını kaydetti.

 

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.
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